Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Selim Ilgaz (Dk. 61 Mehmet Uysal), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 77 Grezda), Diallo (Dk. 84 Arda Çolak), Batuhan Kör

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muharrem (Dk. 61 Eze), Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Bekir Karadeniz (Dk. 88 Balaj), Olawoyin, Melih İnan

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 43 Ayber Karapo, Dk. 75 Burak Altıparmak, Dk 73 Adem Büyük (yedek kulübesinde) (Manisa FK), Dk. 45 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)





MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK, konuğu Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.





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