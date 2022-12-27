Manisa'da çatıdan düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kiremitleri onarmak için çıktığı 4 katlı apartmanın çatısından düşen 74 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ağır yaralı halde Turgutlu Devlet Hastanesi'ne buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Arslan'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Subaşı Mahallesi'nde, dün, kiremitleri onarmak için evinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Yusuf Arslan (74), dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düşmüştü.