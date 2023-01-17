Manisa'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Alaşehir-Baklacı kara yolunda Süleyman Yavuz idaresindeki 45 AGE 490 plakalı motosiklete arkadan çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle tarlaya yuvarlanan motosikletteki Süleyman Yavuz ile Ali İhsan Arslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazaya karışan otomobili belirlemek için çalışma başlattı.

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