Manisa FK, Muhammed Mert'i kadrosuna kattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor'dan kadroya dahil edilen Muhammed Mert ile Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhammed Mert, Manisa FK'nin Süper Lig hedefine katkı sunmaya geldiğini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Süper Lig için mücadele edeceğiz. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kulüp futbol şube sorumlusu Erdem Özkan da Muhammed Mert'in takıma tecrübesiyle güç katacağını kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.