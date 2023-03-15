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Manisa'da eski karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

AA

Manisa'da eski karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boşandığı eşini sokakta av tüfeğiyle öldürüp, aynı silahla intihara teşebbüs eden Ali Alkan hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Alkan'ın geçen yıl 17 Kasım'da, babasının arkadaşından aldığı av tüfeğiyle eski eşi Hülya Alkan'ı sokakta öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, kendisini aynı tüfekle çenesinden yaralayan Alkan'ın tedavisi sonrasında alınan ifadesine yer verildi.

Suçlamaları kabul eden Alkan'ın, eski eşini başka bir kişiyle evlenmeyi planladığı için öldürdüğünü söylediği ve "Öldürmeden ona evlenmemesini söyleyecektim. Eğer bunu kabul etseydi, öldürmekten vazgeçecektim. Hülya'ya 'evlenme' dedim. O da 'evleneceğim' dedi. Ben de bunun üzerine av tüfeğiyle ateş ettim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

- Tüfeği babasının arkadaşından almış

İddianamede suçta kullanılan tüfeğin sahibi İ.H.Ü'nün ifadesine de yer verildi. İ.H.Ü'nün, arkadaşının oğlu olan sanığın evine geldiğini, bir süre av üzerine sohbet ettiklerini, sanığın kendisinden ava gitmek için tüfek istediğini söylediği belirtildi.

Alkan'ın ölmüş babasının hatırına evdeki av tüfeklerinden eski olanını kendisine verdiğini anlatan İ.H.Ü, sanığın eski karısını öldürmeyi planladığından haberi olmadığını ifade etti.

İddianamede sanığın, olay günü caddede maktulün işten dönmesini yaklaşık 1 saat beklemesi ve babasının arkadaşından av tüfeği temin etmesi dikkate alınarak, cinayeti "tasarlayarak" işlediği kanaatine varıldığı kaydedildi.

Sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapisle" cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, Manisa Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Olay

Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde Ali Alkan (40), üç çocuk annesi eski eşi Hülya Alkan'ı (35) av tüfeğiyle öldürmüş ardından intihara teşebbüs etmişti.

Ali Alkan ile Hülya Alkan'ın olaydan bir süre önce boşandıkları, akraba oldukları için de Hülya Alkan'ın aynı soyadını taşımaya devam ettiği öğrenilmişti.

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