Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 19 Mart Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışan siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Nizamettin Çalışkan dışında eksik bulunmuyor.

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