Manisa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Annesine işkence eden babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.



Uşak-İzmir kara yolu üzerindeki Hisarkapı Kavşağı'nda, Ahmet İnal'ın (40) kullandığı 31 AFF 241 plakalı hafif ticari araç, Fadime Karatepeli (31) idaresindeki 45 AKB 419 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola savrulan Karatepeli ağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karatepeli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hatay'dan gelen depremzede ailenin bulunduğu diğer araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.