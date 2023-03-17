Manisa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Uşak-İzmir kara yolu üzerindeki Hisarkapı Kavşağı'nda, Ahmet İnal'ın (40) kullandığı 31 AFF 241 plakalı hafif ticari araç, Fadime Karatepeli (31) idaresindeki 45 AKB 419 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola savrulan Karatepeli ağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karatepeli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hatay'dan gelen depremzede ailenin bulunduğu diğer araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.