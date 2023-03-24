Manisa FK, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın Altay'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

"Ter antrenmanı" ile hazırlıklarını tamamlayan futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.