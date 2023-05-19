Manisa ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Soma ilçesinde Cengiz Topel Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dilek Mert'in konuşmasında 19 Mayıs 1919'da Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Bugün, Türk’ün unutulmaya yüz tutmuş mertliğinin, fedakarlığının ve kahramanlığının hatırlandığı, fikirlerde başlayan, yüreklerde filizlenen, tüm yurda yayılan vatan sevdasıyla, karamsarlığın umuda, korkunun güvene, esaretin özgürlüğe döndüğü gündür." dedi.

Halk oyunları ve spor gösterilerinin yapıldığı tören, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Katılımcılar törenin ardından Cengiz Topel Meydanından Millet Bahçesine kadar Türk Bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

- Turgutlu

Turgutlu'da da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür'ün konuşmasının ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata’ya Cevabı okundu.

Çeşitli okullardan öğrencilerin şiirler okuyup, halk oyunu ve spor gösterisi yaptığı tören, öğrencilerin bayrak gösterisi ile sona erdi.

Törene, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, resmi daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Akhisar

Akhisar'da Milli Egemenlik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Çağlak Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende ise halk oyunları gösterisi yapıldı. Öğrencilerin cimnastik gösterisi de sunduğu tören, müzik dinletisi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından katılımcılar, Çağlak Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisini ziyaret etti.

- Kula

Kula'da İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirtaş'ın, Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, kapalı spor salonunda saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz’ün konuşmasıyla devam etti.

Kaymakam Tatlısöz konuşmasında, "19 Mayıs 1919 Anadolu'da yeni Türk Devletinin temellerinin filen atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Kula’da değerli zamanlar projesi müzik grubu şarkılar söyledi.

Kula Belediyesi halk oyunları ekibi ve jimnastik takımı gösteri yaptı. Tören yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.