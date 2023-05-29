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Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan başantrenör Demir'e veda

AA

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan başantrenör Demir'e veda

MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Demir için veda mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Hakan Demir'in İran Milli Takımı ile anlaştığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere başantrenörümüz Sayın Hakan Demir, İran Milli Takımı'nın başantrenörlük görevini üstlenmiştir. 2023 Dünya Şampiyonası'nda ve Asya Kupası'nda görev yapacaktır. Sayın Hakan Demir'e Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'müze yapmış olduğu tüm katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kendisine İran Milli Takımı'nda ve bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar diliyoruz."


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