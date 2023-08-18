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        Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 00:29
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        Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Barış Mahallesi Borsa kavşağında H.A'nın (79) kullandığı 06 CMJ 539 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Cevdet Can Savaş'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı çocuk, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Cevdet Can Savaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, otomobil sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı.

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