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        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:31
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        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Sart Mahallesi'nde Tahsin S. (79) idaresindeki 45 LY 887 plakalı sepetli motosiklet ile Umut A'nın (20) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile sepetli motosikletteki Halil Sezgin (84) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sezgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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