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        MHP Turgutlu İlçe Başkanı Konuş güven tazeledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 19:50
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        MHP Turgutlu İlçe Başkanı Konuş güven tazeledi
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        MANİSA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kongre, üyelerin katılımıyla Turgutlu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi.

        Tek listeyle gidilen seçimde Turgutlu İlçe Başkanı Halil Konuş yeniden başkan seçildi.

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