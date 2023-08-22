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        GÜNCELLEME - Manisa'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 15 yaşındaki milli güreşçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:09 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:19
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        GÜNCELLEME - Manisa'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 15 yaşındaki milli güreşçi yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 15 yaşındaki milli güreşçi yaralandı.

        Adem Yüce'nin (44) kullandığı 45 K 0062 plakalı otomobil, sabaha karşı İzmir-Ankara kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde refüje çarptı.

        Kazada Adem Yüce, oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Bekir Sarı'nın diğer oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı (15) ise yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

        - Cenaze töreni

        Kazada ölenler için Kula ilçesindeki Süleyman Şah Camisi'nde tören düzenlendi.

        Cenaze törenine Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ölenlerin yakınları ve sporcular katıldı.

        Kılınan namazın ardından Adem Yüce ve oğlu Oktay Yüce'nin cenazeleri Kalınharman Mahallesi Mezarlığı'na, Bekir Sarı ve oğlu Burak Sarı'nın cenazeleri Kula İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

        Kazada ağır yaralanan Beytullah Sarı’nın (15) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Geçen ay Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 85 kiloda bronz madalya kazanan Beytullah Sarı'nın ağabeyi Burak Sarı ile 20 Ağustos Pazar günü Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldıkları, Beytullah Sarı'nın burada "ayak boyunda" birinci olduğu öğrenildi.

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