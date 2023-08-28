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        Manisa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:29 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:35
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        Manisa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Ankara-İzmir kara yolu üzerinden Eski Manisa Yolu'na dönemeye çalışan Evren Günen'in (46) kullandığı 35 AZE 444 plakalı otomobil, aynı güzergahtaki servis yolunda ilerleyen Ercan Ayyürü (65) yönetimindeki 45 SB 3479 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Salihli ilçesindeki Hasalan Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen sürücü Ercan Ayyürü ile araçlarda bulunan Münevver Ziynet Günen (47), Cem Günen (8), Duru Günen (12), Armağan Ayyürü (23), Aslı Ayyürü (33), Mehmet Ayyürü (64) yaralandı.

        Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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