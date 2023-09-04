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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, Manisa'da üzüm hasadına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:15
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, Manisa'da üzüm hasadına katıldı
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        MANİSA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm hasadına katıldı.

        Bayraktar, Turgutlu Ovası'ndaki bir bağda, üreticilerle üzüm kesti, üzüm kurutma çalışmalarını inceledi.

        Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin kuru üzüm alım fiyatının açıklanmasını beklediğini, kuru üzümün hak ettiği değeri bulabilmesi için fiyat istikrarının önemli olduğunu söyledi.

        Tariş'in üzüm piyasasında etkili olması gerektiğini kaydeden Bayraktar, yabancı menşeli üzümlerin Türk üzümüne katılarak ihraç edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de ifade etti.

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