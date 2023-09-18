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        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Manisa'da konser verdi

        Manisa'da "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında sanatçı Mustafa Yıdızdoğan sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 07:11 Güncelleme: 18.09.2023 - 07:56
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        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Manisa'da konser verdi
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        Manisa'da "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında sanatçı Mustafa Yıdızdoğan sahne aldı.

        Kula Belediyesince düzenlenen konserde Yıldızdoğan, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

        İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı konuşmada, Yıldızdoğan'ı ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, birlik ve beraberliğinin önemine değindi.

        Tosun, konser sonunda Yıldızdoğan'a yöresel hediyeler takdim etti.

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