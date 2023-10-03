Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, okul ziyaretlerini sürdürüyor Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki okul gezilerine Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi ve Halit Görgülü Anadolu Lisesi ile devam etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki okul gezilerine Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi ve Halit Görgülü Anadolu Lisesi ile devam etti.

Fahri Aktaş, okullarda öğretmen, öğrenci ve idarecilerle bir araya geldi. Aktaş'a ziyaretinde emniyet personeli ile müdürler de eşlik etti.

Okul çevresindeki esnafla da görüşen Aktaş, esnaftan madde bağımlılığı ve benzeri suçlara karşı duyarlılık beklediklerini bildirdi.