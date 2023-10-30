Manisa Valisi Ünlü'den 100 yaşına giren Ayşe nineye kutlama

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, ekim ayında yüzüncü yaşına giren Ayşe Kocaman'ın yeni yaşını kutladı.

Lala Paşa Mahallesi'nde yaşayan Kocaman'ın ziyaret eden Ünlü, 100 yaşındaki Kocaman ile sohbet edip, sağlıklı yıllar diledi.

Vali Ünlü, Ayşe Kocaman’ın yüz yıllık ömründe Türkiye'nin birçok önemli olayına şahitlik ettiğini belirtti.

Ayşe Kocaman da Cumhuriyet'in kuruluş sürecini hatırlamadığını, zorluk bir dönem geçirdiğini, babası vefat ettiği için kendisini ağabeyinin büyüttüğünü aktardı.

Televizyonlarda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görünce büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Ayşe Kocaman, "Öldürülmüş küçücük çocukları böyle bezlere sarıyorlar, Allah bu çocukları öldürenleri kahretsin, Allah bizlere bir daha savaş yüzü göstermesin, Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin." diye konuştu.

Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü daha sonra Ayşe Kocaman ile birlikte doğum günü pastasını kesti, hediyeler takdim etti.