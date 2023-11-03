AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da zeytin üreticileriyle buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Akhisar ilçesinde zeytin üreticileriyle bir araya geldi.

Yenişehirlioğlu, Zeytinliova Mahallesi'ndeki zeytin işletmeleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bahadır Yenişehirlioğlu, burada yaptığı açıklamada, "Manisa'mız sofralık zeytinden zeytinyağı üretimine kadar birçok alanda öncü ve en önemli üretim merkezlerinden biri olma konumunu muhafaza etmekte ve geliştirmektedir. Şehrimizi tarımın ve üretimin başkenti yapmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Manisa'nın tarımsal üretim anlamında öncü şehir olma konumunu daha da sağlamlaştırdığını belirten Yenişehirlioğlu, "Bu alanda başarının sırrı uyumdur. Kamu kurumlarıyla, üreticileriyle, üniversiteleriyle, sanayicileriyle, odalar ve borsalarıyla bu alanı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Politikalarımızı ve uygulamalarımızı bu büyük ekosistemin unsurlarının tamamını gözeterek oluşturuyoruz. Bu anlayışla da yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Akhisar'daki bir kanatlı eti fabrikasına da geçen Yenişehirlioğlu, işletme ve sektör ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

​​​​​​​Yenişehirlioğlu'na ziyaretlerinde AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.