Soma'da hastanenin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
Soma Devlet Hastanesinde elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Soma Devlet Hastanesinde elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, hastanenin zemin altı katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken poliklinikte bulunanlar, güvenlik amacıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekibi, panoya müdahale ederek yangını söndürdü.
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