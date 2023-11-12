Stat:MüminÖzkasap

Hakemler: Fatih Tokail, Ali Uğurtan Demirtaş, Şenol Bektaş

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Ayberk Karapo, Graovac (Dk. 63 Topalli), Domgjonas, Bekir Karadeniz, Gakpa (Dk. 72 Bedirhan Altunbaş), Tugay Kacar (Dk. 63 Burak Altıparmak), Oğuz Gürbulak, Diallo (Dk. 82 Doğukan Emeksiz), Kerim Frei (Dk. 73 Muhammed Enes Kiprit), Sandro Lima

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı, Mucahit Albayrak, Mehmet Özcan, Jozefzoon (Dk. 83 Soukou), Mulumba (Dk. 83 Andre Sitoe), Doğan Can Davas (Dk. 62 Levent Ayçiçek), Harris (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Djitte (Dk. 90 Bobadilla)

Goller: Dk. 31 Djitte, Dk. 61 Doğan Can Davas (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 3 Gakpa, Dk. 41 Tugay Kacar (Manisa FK), Dk. 17 Sergen Piçinciol, Dk. 41 Rahmetullah Berişbek, Dk. 41 Doğan Can Davas, Dk. 45+3 Mucahit Albayrak (Teksüt Bandırmaspor)

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