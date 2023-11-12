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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:35
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:MüminÖzkasap

        Hakemler: Fatih Tokail, Ali Uğurtan Demirtaş, Şenol Bektaş

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Ayberk Karapo, Graovac (Dk. 63 Topalli), Domgjonas, Bekir Karadeniz, Gakpa (Dk. 72 Bedirhan Altunbaş), Tugay Kacar (Dk. 63 Burak Altıparmak), Oğuz Gürbulak, Diallo (Dk. 82 Doğukan Emeksiz), Kerim Frei (Dk. 73 Muhammed Enes Kiprit), Sandro Lima

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı, Mucahit Albayrak, Mehmet Özcan, Jozefzoon (Dk. 83 Soukou), Mulumba (Dk. 83 Andre Sitoe), Doğan Can Davas (Dk. 62 Levent Ayçiçek), Harris (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Djitte (Dk. 90 Bobadilla)

        Goller: Dk. 31 Djitte, Dk. 61 Doğan Can Davas (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 3 Gakpa, Dk. 41 Tugay Kacar (Manisa FK), Dk. 17 Sergen Piçinciol, Dk. 41 Rahmetullah Berişbek, Dk. 41 Doğan Can Davas, Dk. 45+3 Mucahit Albayrak (Teksüt Bandırmaspor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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