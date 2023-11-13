Spil Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'na kurulan fotokapanlarla yılkı atları, kuşlar, sansar, yaban domuzu, tilki ve çakal türlerinin görüntüleri kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, Manisa'ya kurulan 43 fotokapanla ildeki yaban hayatı izleniyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ve Spil Dağı Milli Park Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, ildeki fotokapanlarla çok sayıda yaban hayvanı, görüntülendi.

Spil Dağı Milli Parkı'nda bir su kaynağının yakınına kurulan fotokapanın elde ettiği kayıtlarda, bölgeye su içmeye gelen yılkı atları, kuşlar, sansar, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntüsü yer aldı.