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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında 19 Kasım Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Bora Çaylan, "Bütün planlamalarımızı Fenerbahçe'yi yenmek üzerine yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:02
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında 19 Kasım Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Bora Çaylan, "Bütün planlamalarımızı Fenerbahçe’yi yenmek üzerine yapıyoruz." dedi.

        Kulüpten yapılan açıklamada müsabakayla ilgili görüşlerine yer verilen Çaylan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en kaliteli basketbol liglerinden biri olduğunu kaydetti.

        Fenerbahçe Beko karşısında teknik ekibe ve oyuncularına güvendiklerini ifade eden Çaylan, "Avrupa’nın önde gelen takımlarından biri olan Fenerbahçe'yi Manisa'da ağırlayacağız. Seyircimizin desteğiyle seyir gücü yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Biz, parkeye rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Bütün planlamalarımızı Fenerbahçe'yi yenmek üzerine yapıyoruz. Bu maçta da taraftarlarımızı aramızda görmek istiyor, son saniyeye kadar desteklerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Fenerbahçe Beko maçı hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sürdüren yeşil-beyazlı takımda sakatlığı bulunan John Roberson, Daron Russell ve Sinan Sağlam'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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