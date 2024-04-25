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        Selendi'de öğrencilerin bilimsel projeleri sergilendi

        Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:05
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        Selendi'de öğrencilerin bilimsel projeleri sergilendi
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        Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeler sergilendi.

        Okuldaki bilim fuarının açılışında konuşan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, en önemli yatırımın insana ve bilime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

        Okumuş, projeleri hazırlayan öğrencileri tebrik etti.

        Programa Belediye Başkanı Murat Daban da katıldı.

        Açılışın ardından öğrencilerin hazırladığı 17 proje incelendi.​​​​​​​

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