Selendi'de öğrencilerin bilimsel projeleri sergilendi
Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeler sergilendi.
Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeler sergilendi.
Okuldaki bilim fuarının açılışında konuşan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, en önemli yatırımın insana ve bilime yapılan yatırım olduğunu söyledi.
Okumuş, projeleri hazırlayan öğrencileri tebrik etti.
Programa Belediye Başkanı Murat Daban da katıldı.
Açılışın ardından öğrencilerin hazırladığı 17 proje incelendi.
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