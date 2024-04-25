Manisa FK'da John Mary şoku

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilerek 12 maçta 2 golle oynayan Kamerunlu forvetin kasığında yırtık tespit edildiği açıklandı. Manisa FK, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz John Mary’nin çekilen MR ve yapılan muayeneler sonucunda sağ kasık kas grubunda kas hasarı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan John Mary’nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

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