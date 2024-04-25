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        Manisa FK'da John Mary şoku

        1'inci Lig'de bu hafta düşme hattındaki Adanaspor'a alt sıralarla bağını koparıp son 2 maçta korkulu rüya görmeme hedefiyle konuk olacak Manisa Futbol Kulübü'nde John Mary sezonu kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:31
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        Manisa FK'da John Mary şoku
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        1'inci Lig'de bu hafta düşme hattındaki Adanaspor'a alt sıralarla bağını koparıp son 2 maçta korkulu rüya görmeme hedefiyle konuk olacak Manisa Futbol Kulübü'nde John Mary sezonu kapattı.

        Ara transfer döneminde kadroya dahil edilerek 12 maçta 2 golle oynayan Kamerunlu forvetin kasığında yırtık tespit edildiği açıklandı. Manisa FK, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz John Mary’nin çekilen MR ve yapılan muayeneler sonucunda sağ kasık kas grubunda kas hasarı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan John Mary’nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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