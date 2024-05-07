Manisa Celal Bayar Üniversitesi fikoloji çalıştayına ev sahipliği yaptı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde Türkiye Fikoloji Çalıştayı gerçekleştirildi.

Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan MCBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Taşkın, Türkiye'de fikoloji (alg bilimi) ile uğraşan uzmanların bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'de 300 yıldır bu alanda çalışmalar yapıldığını kaydeden Taşkın, emekli ve aktif çalışan uzmanlarla genç nesli bir araya getirmenin, bilgi birikimi ile tecrübe paylaşımı sağlamanın öncelikli hedef olduğunu ifade etti.