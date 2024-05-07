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        3 katlı apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın üst kattaki daireye de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:46
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        3 katlı apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı
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        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın üst kattaki daireye de sıçradı. Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi merdivenli araçla kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, söndürme çalışmalarında yaralanan 1 itfaiye erine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

        Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki Hatice Kübra Kaplan'a (22) ait dairenin mutfak bölümünde, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler, kısa sürede üst kattaki Niyazi Ata'nın kiracı olarak oturduğu daireye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, her iki dairede mahsur kalan Hatice Kübra Kaplan, Abdülkadir Özgür (21), Alpaslan Kaplan (3), Nevin Ata (46) ve Hüseyin Ata'yı (8) merdivenli araçla kurtardı. Yoğun dumandan etkilendikleri belirlenen dışarı çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan 1 itfaiye erine ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Alevler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, her iki dairede de hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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