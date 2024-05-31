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        Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadının ölümüyle ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında başından silahla vurulmuş halde bulunması ve hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili sanık polis memurunun yargılanması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:49
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        Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadının ölümüyle ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında başından silahla vurulmuş halde bulunması ve hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili sanık polis memurunun yargılanması sürüyor.

        Salihli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık D.Y, mağdurun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Tanık ve avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme başkanı, Yeşim Akbaş'ın ölümüne neden olan merminin, giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesi, cinayet ya da intihara yönelik değerlendirme yapılması için bilirkişi raporu talep edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Duruşma sonrası açıklama yapan Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, sanık tarafının kızına yönelik intihar ettiği yönünde suçlamalarda bulunduğunu belirterek kızının psikolojik sorunu olmadığını, öldürüldüğüne inandığını, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

        - Olay

        Demirci Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı D.Y'nin kaldığı lojmanda 14 Nisan 2023'de başından silahla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayda kullanılan tabancanın sahibi olan D.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Cumhuriyet savcısının yeniden gözaltı kararı verdiği sanık, 19 Nisan'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve açığa alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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