Turgutlu'da yetişen limon armudunun hasadı başladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, kendine özgü kokusu ve aroması bulunan limon armudunun hasadına başlandı.

Osmancık, Dalbahçe, Yayla, Bozkır, Güney ve Irlamaz mahallelerindeki üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meyve bahçelerine gelerek topladıkları limon armudunu, kilogramı 35 ila 50 liradan satışa sunuyor.

Bir ağaçtan ortalama 100 ile 150 kilogram ürün alınabildiği Osmancık mahallesinde, üreticiler bu yılki verim ve fiyattan memnun olduklarını ifade etti.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, limon armudunun kendine özgü kokusu ve aroması ile rağbet gördüğünü dile getirerek, üreticilerin rekolte ve kaliteden memnun olduğunu söyledi.