Turgutlu'da 15 Temmuz şehitleri anılıyor

Kaymakam Selami Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Belediye Başkanı Vekili Esin Küçükler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karacalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun ile şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı törende dualar okundu ve şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.