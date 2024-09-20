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        Manisa'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki otomobile çarpan otomobil takla attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:26 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:33
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        Manisa'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki otomobile çarpan otomobil takla attı.

        S.G'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil Uncubozköy Mahallesi Alparslan Türkeş Kavşağında park halindeki bir otomobile çarpıp takla attı.

        Sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edilen otomobilin sürücüsü taburcu edilirken yapılan alkol muayenesinde 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Sürücü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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