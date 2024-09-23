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        Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü

        Manisa'da bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:13
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        Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü
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        Manisa'da bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden bir plastik fabrikasının atık su altyapı için yürütülen kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprağın altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı.

        ​​​​​​​Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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