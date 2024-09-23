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        Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan belediyede işten çıkarmalara ilişkin açıklamada:

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "200 arkadaşımızı işten çıkarttık, yolları ayırdık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:57 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:11
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        Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan belediyede işten çıkarmalara ilişkin açıklamada:
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        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "200 arkadaşımızı işten çıkarttık, yolları ayırdık." dedi.

        Makamında düzenlediği basın toplantısında gündemindeki konulara değinen Balaban, 29 Eylül'de yapmayı düşündükleri Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni ekonomik nedenlerle iptal ettiklerini belirtti.

        Belediyede 200 personeli işten çıkardıklarını aktaran Balaban, "Evet doğrudur. 200 arkadaşımızı işten çıkarttık, yolları ayırdık." ifadelerini kullandı.

        Balaban, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "52 arkadaşımız karı-koca oldukları için aynı belediyede birlikte çalıştıkları için demokratik bir şekilde söyledik. Müdürlerimizin de eşi vardı. Hiçbir ayrım yapmadan bu kriteri net bir şekilde uyguladık. Birçok konuda herkese saygım var ama liyakatsizlik vardı. Kreşlerdeki öğretmenlerimizin tamamı lise mezunuydu. 50-60 arkadaşımızı korkmadan, çekinmeden söylüyorum, Özgür Özel'e, Sayın Genel Başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli insanına, buradaki şehit cenazesinde her türlü saygısızlığı, bizler hakkında her türlü karalamayı yaptıkları, 'bankamatik' oldukları ve bir siyasi militan oldukları için bu arkadaşlarla da yine haklarını vererek yollarımızı ayırdık. Siyasi iradeyle gelen siyasi iradeyle de gider."

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