Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hacıishak Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen baskında 383 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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