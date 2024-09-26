Manisa'da 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tütünün İzmir'deki alıcılara gittiğinin belirlenmesi üzerine İzmir'de düzenlenen operasyonda M.Ö. (35), B.F. (36), A.I. (42), A.E. (41) ile İ.Ö. (57) de yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ve Salihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında S.F.S'nin (35) kullandığı kamyonu durdurdu.

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