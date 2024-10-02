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        Manisa'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde hasta nakil ambulansı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:11
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        Manisa'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde hasta nakil ambulansı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gölmarmara ilçesinden Denizli yönüne giden S.F.T. (30) idaresindeki 34 ZJ 9844 plakalı hasta nakil ambulansı Gölmarmara-Alaşehir kara yolu Salihli Taytan kavşağında S.D. (55) yönetimindeki 45 AES 622 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada ambulanstaki hasta K.K. (65), refakatçi N.K. (61) ile hafif ticari aracın sürücüsü S.D. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde kırmızı ışıkta geçen ambulansla hafif ticari aracın çarpışması, çevredekilerin devrilen ambulansa doğru gitmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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