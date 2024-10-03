Manisa'da 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, ayrıca Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde G.Ö'nün kullandığı kamyoneti durdurdu.

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