Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde G.Ö'nün kullandığı kamyoneti durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 2 ton sahte zeytinyağı bulundu.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, ayrıca Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Manisa FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Demirci'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
        Demirci'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
        Manisa'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada; 3 yaralı
        Manisa'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada; 3 yaralı
        Manisa'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Manisa'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Manisa'da temizlik işçisi para dolu çantayı zabıtaya teslim etti
        Manisa'da temizlik işçisi para dolu çantayı zabıtaya teslim etti
        Temizlik işçisi bulduğu para dolu çantayı zabıtaya teslim etti
        Temizlik işçisi bulduğu para dolu çantayı zabıtaya teslim etti