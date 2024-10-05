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        Selendi'de ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Selendi ilçesinde ahırda çıkan yangında bir kişi yaralandı, iki büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:38
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        Selendi'de ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde ahırda çıkan yangında bir kişi yaralandı, iki büyükbaş hayvan telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, Karabeyler Mahallesi Tefciler Sokak'ta Yüksel Aktürk'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışan Aktürk'ün eşi Gülten Aktürk'ün (46) yüzünde ve kollarında yanık oluştu. Gülten Aktürk, ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangında iki büyükbaş hayvan telef oldu, bazı hayvanlar yaralandı.

        Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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