Manisa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Mehmet Karayılan da olay sırasında çok korktuğunu söyledi.

Yaralı çocuğu hastaneye götüren Mehmet Karaaslan, "İş yerindeydim, telefon geldi, yeğenim okuldan çıkınca köpek saldırısına uğramış. Allah'tan yanında diğer kuzenleri ve arkadaşları varmış, kurtarmışlar. Elinden ısırarak yaralamış. Bu olaylarla sürekli karşılaşmaya başladık. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Belediyeyi arıyoruz köpekleri topluyorlar, nerdeyse aynı gün içerisinde tekrar aynı yere geri bırakıyorlar." dedi.

Karayılan, ailesine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yakını Mehmet Karaaslan tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Karayılan, tedavisinin ardından evine döndü.

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