GÜNCELLEME - Manisa Kırkağaç'ta tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altında
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Söğütalan Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada saat 12.40 sıralarında başlayan yangın, tarlanın bitişiğindeki ormanlık alana sirayet etti.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 7 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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