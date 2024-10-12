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        Manisa'da doğa aktiviteleri ve milli bilinç kamp merkezi yapımında sona gelindi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi yapımında son gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:07
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        Manisa'da doğa aktiviteleri ve milli bilinç kamp merkezi yapımında sona gelindi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi yapımında son gelindi.

        Demirci Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle 1200 rakımlı Sarıçayır kamp alanına 9 bungalov evi ve kır lokantası yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

        Farklı doğa sporlarının yapılabileceği alanda 2 oyun parkı, mescit, macera ve oryantiring parkuru ile piknik alanları da yer alıyor.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere Sarıçayır'da çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

        Kara, bungalovların iç döşemesinin yapıldığını anlatarak, "Bu bölgede doğayı seven herkesin konaklayabileceği güzel bir yer hazırladık. Sarıçayır'daki bungalov evlerimiz kiralama usulü olacak. 9 bungalov evimizin biri engelli vatandaşlarımız için olacak. Kır lokantamızda kahvaltının yanı sıra yöresel yemeklerimizle de hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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