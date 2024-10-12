Manisa'da doğa aktiviteleri ve milli bilinç kamp merkezi yapımında sona gelindi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi yapımında son gelindi.

Demirci Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle 1200 rakımlı Sarıçayır kamp alanına 9 bungalov evi ve kır lokantası yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Farklı doğa sporlarının yapılabileceği alanda 2 oyun parkı, mescit, macera ve oryantiring parkuru ile piknik alanları da yer alıyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere Sarıçayır'da çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.