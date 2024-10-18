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        Manisa'nın Demirci ilçesi, Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olacak

        Manisa'nın Demirci ilçesi belediye başkanı Erkan Kara, kendileri gibi halıcılık sektöründe öne çıkan Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:32
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        Manisa'nın Demirci ilçesi, Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olacak
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        Manisa'nın Demirci ilçesi belediye başkanı Erkan Kara, kendileri gibi halıcılık sektöründe öne çıkan Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olacaklarını açıkladı.

        Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın eylül ayında Manisa’ya yaptığı ziyarette ilçenin bir kardeş şehri olması için talepte bulunduklarını kaydetti.

        Dışişleri Bakanlığının çalışmaları sonucunda Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olmasına karar verildiğini belirten Kara, "Önümüzdeki dönemde resmi işlemlerin tamamlanması ile Kuba'yı ziyaret ederek belediyeler arası iş birliği, halıcılık, tarih ve turizm birçok konuda çalışma için görüşme yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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