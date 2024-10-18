Manisa'nın Demirci ilçesi, Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olacak

Manisa'nın Demirci ilçesi belediye başkanı Erkan Kara, kendileri gibi halıcılık sektöründe öne çıkan Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olacaklarını açıkladı.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın eylül ayında Manisa’ya yaptığı ziyarette ilçenin bir kardeş şehri olması için talepte bulunduklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının çalışmaları sonucunda Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olmasına karar verildiğini belirten Kara, "Önümüzdeki dönemde resmi işlemlerin tamamlanması ile Kuba'yı ziyaret ederek belediyeler arası iş birliği, halıcılık, tarih ve turizm birçok konuda çalışma için görüşme yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.