Demirci'deki tenis turnuvası 60 sporcunun katılımıyla başladı

Tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar ve çift erkekler olmak üzere 4 kategoride 5 gün sürecek olan tenis turnuvası, 27 Ekim'de oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.

Demirci Belediyesi ve Akıncılar Tenis Kulübü işbirliği ile Demirci tenis kortlarında gerçekleştiren organizasyona 14 ilden 60 sporcu katılıyor.

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