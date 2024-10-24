Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları R.G'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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