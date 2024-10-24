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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:57 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:59
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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları R.G'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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