Demirci'deki tenis turnuvası sona erdi

Dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz tarafından verildi.

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