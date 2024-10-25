Salihli'de 1923 ünite hedefiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, kan bağışının önemini anlatarak, "Cumhuriyet Bayramı'ndan önce, Cumhuriyet İlkokulumuzda, öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla yaptığımız faaliyetlerin birini gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımıza Kızılay'ın ve kan bağışının önemini kavratmak adına bu tür faaliyetlerin tekrarlanması bizi sevindiriyor." dedi.

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