Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Mübadiller, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir araya geldi

        Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Serdivan ilçesine gelenlerin torunlarının kurduğu Serdivan Mübadilleri Derneğinin üyeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bölgedeki mübadillerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mübadiller, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Serdivan ilçesine gelenlerin torunlarının kurduğu Serdivan Mübadilleri Derneğinin üyeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bölgedeki mübadillerle buluştu.

        Sakarya'dan 4 otobüs ve onlarca araçtan oluşan konvoyla Manisa'nın Akhisar ilçesine gelen aralarında dernek üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 400 kişilik grup, Kayalıoğlu Mahallesi'nde dernek temsilciliğinin açılışına katıldı.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da kutlandığı etkinlikte, Kayalıoğlu Mübadiller Kültür Platformu tarafından, mübadelede bölgeye yerleştirilen ailelerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

        Halk oyunları gösterilerine yer verilen etkinlikte, mübadiller bölgeye özgü "Zigoş" oynadı.

        Serdivan Mübadilleri Derneği Başkanı Aydın Cıngır, açılışta yaptığı konuşmada, 100 yıl önce dede topraklarından ata topraklarına yaptıkları göçü zihinlerde taze tutmak, el sanatlarını, kültür ve geleneklerini yaşatmak amacıyla derneklerini kurduklarını belirterek, "Derneğimiz, kültürel alanlarda faaliyetleri sürdüren gerçek anlamda bir sivil toplum kuruluşu olma çabasındadır. Tüzüğümüz ve belirlediğimiz vizyon doğrultusunda geçmişi araştırarak, kararlılıkla gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve çalışmalarımızla öz kültürümüzü geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

        Siyasi bir amaç ve beklentilerinin olmadığını vurgulayan Cıngır, "Her siyasi görüşe eşit mesafedeyiz ve çalışmalarımızı siyasetin üstünde bir anlayışla sürdürüyoruz. Tamamen kültürel faaliyetlere odaklı bir yapı içerisinde varlığımızı da sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Derneğin Akhisar temsilcisi Hakan Taşçı da Sakarya'dan gelen ve "bir elmanın diğer yarısı gibi gördükleri" 400'e yakın misafir ile Akhisar'daki mübadilleri buluşturup kaynaştırdıklarını, Cumhuriyet'in 101. yılında yaklaşık bin kişi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından derneğin Akhisar temsilciğinin açılışı yapıldı.

        Açılışa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Manisa'da Cumhuriyet'in 101. yılında 200 öğrenci zeybek oynadı
        Manisa'da Cumhuriyet'in 101. yılında 200 öğrenci zeybek oynadı
        Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Manisa FK'dan kötü seri
        Manisa FK'dan kötü seri
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa Futbol Kulübü - Esenler Erokspor: 0-1
        Manisa Futbol Kulübü - Esenler Erokspor: 0-1
        Manisa Basket ligde yok
        Manisa Basket ligde yok