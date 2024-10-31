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        Şehzadeler'de attığı poşette uyuşturucu bulunan kişi yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, motosikletten attığı poşette uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:25
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        Şehzadeler'de attığı poşette uyuşturucu bulunan kişi yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, motosikletten attığı poşette uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Dilşikar Mahallesi'nde İ.B. (25) idaresindeki motosikleti durdurmak istedi.

        Dur ihtarına uymayan İ.B, ekiplerden kaçarken elindeki poşeti bir otomobilin altına attı.

        Poşette 250 gram uyuşturucu bulundu, İ.B. kovalamaca sonucu yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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