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        Turgutlu'da Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuraklığın son bulması dileğiyle yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:00
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        Turgutlu'da Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuraklığın son bulması dileğiyle yağmur duası yapıldı.

        Avşar Mahallesi'nde İlçe Müftüsü Ömer Çoban'ın kıldırdığı Cuma namazının ardından vatandaşlar, futbol sahasında toplandı.

        Pilav hayrının da yapıldığı etkinlikte kuraklığın son bulması ve yağmurun başlaması yakarışıyla dualar edildi.

        Kaymakam Selami Kapankaya ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı da duaya katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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