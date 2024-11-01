Turgutlu'da Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuraklığın son bulması dileğiyle yağmur duası yapıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuraklığın son bulması dileğiyle yağmur duası yapıldı.
Avşar Mahallesi'nde İlçe Müftüsü Ömer Çoban'ın kıldırdığı Cuma namazının ardından vatandaşlar, futbol sahasında toplandı.
Pilav hayrının da yapıldığı etkinlikte kuraklığın son bulması ve yağmurun başlaması yakarışıyla dualar edildi.
Kaymakam Selami Kapankaya ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı da duaya katıldı.
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